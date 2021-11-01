Лавров заявил, что страны Запада дали команду "фас" техсекретариату ОЗХО в отношении Сирии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные страны "подмяли под себя" Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и натравливают его на Сирию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Притча во языцех: Организация по запрещению химического оружия, где технический секретариат целиком подмят под себя гражданами западных стран и НАТО. Конвенция о запрещении химического оружия предполагает выстраивание всей деятельности только на основе консенсуса. Но техсекретариат послушно переносит грубейшие нарушения ОЗХО и берет на исполнение решения западных стран, которые путем голосования, что никак не стыкуется с понятием конвенции, их принимают и заявляют, что они являются частью обязанностей секретариата, - сказал Лавров. - Это требует от него выполнять функции Совета Безопасности ООН и устанавливать виновных в применении химического оружия. Сейчас Запад дал команду "фас" секретариату в отношении Сирии, где за последние годы было много "темных" дел, устраивались откровенные провокации".

Министр указал на то, что Россия неоднократно публично указывала на то, как техсекретариатом манипулируют с использованием деструктивных, поддерживающих экстремистов неправительственных структур, например "Белых касок".

Кроме того, по словам Лаврова, похожие тенденции стали проглядываться и в других международных структурах, в частности ЮНЕСКО. "Например, руководство Секретариата ЮНЕСКО выдвигает инициативу о продвижении "многосторонности, основанной на ценностях", - отметил он.