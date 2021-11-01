Зюганов заявил, что в КПРФ изучат дело Рашкина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил ТАСС, что партийные комиссии изучат инцидент с депутатом от компартии Валерием Рашкиным и подготовят свои заключения.

"Есть порядок, я лично поручил [Юрию] Синельщикову, который возглавляет комиссию по борьбе с политическими преследованиями, и [Николаю] Иванову, который возглавляет контрольную комиссию партии, они изучат это дело, дадут нам заключение. Мы его как положено рассмотрим, после этого будем принимать решение. <...> Что касается ответственности, наша комиссия внесет, мы рассмотрим", - сказал лидер компартии в понедельник.

Следственный комитет РФ ранее забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяется депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. По данным следствия, 29 октября около 02:30 в 4 км от населенного пункта Лысые Горы в Саратовской области "была совершена незаконная добыча лося". На месте происшествия находился автомобиль, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения. При осмотре внутри нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Водитель автомобиля пояснил, что заметил подстреленное животное, после чего решили его разделать. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но он отказался, на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.

Как сообщили позднее в пресс-службе областного главка МВД РФ, полицейские нашли недалеко от места разделки туши оружие и охотничий билет на имя Рашкина. Секретарь ЦК партии, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в пятницу сообщал ТАСС, что КПРФ сформулирует официальную позицию после анализа официальных материалов, отметив, что пока "все похоже на провокационные действия".