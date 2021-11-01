Косачев: РФ готова к ответным мерам, если корабль США пересечет ее границы в Черном море

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия готова к ответным мерам в случае пересечения американским кораблем территориальных морских границ РФ и осуществления провокаций в зоне Черного моря. Об этом в понедельник сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Ответные меры возможны, но они будут использоваться, по моему глубокому убеждению, тогда и если американцы начнут пересекать красные линии, начнут провоцировать российский флот в регионе, начнут пересекать наши территориальные границы морского базирования, входить в наши территориальные воды. Мы уже неоднократно демонстрировали решимость российской стороны на этот счет. <…> И, разумеется, мы будем готовы это сделать и в данной ситуации", - сказал он.

По словам Косачева, совместная операция американского командного корабля с силами НАТО в Черном море является провокацией, которую надо рассматривать в комплексе с происходящим на юго-востоке Украины. "Вне всякого сомнения, это провокация, причем далеко не первая. <…> Это происходит сейчас с участием тех же самых боевых кораблей, когда совершенно очевидно накаляется обстановка на юго-востоке Украины, в Донбассе, в силу того, что украинская сторона явно готовит боевую военную операцию", - подчеркнул он.

Сенатор также добавил, что США заинтересованы в ответных действиях России, так как это поможет американцам оправдать их военную поддержку Украины и наращивание в регионе постоянного военного присутствия. "В этом смысле нам нужно обязательно всегда каждый наш шаг тщательно просчитывать, не поддаваться эмоциям, знать весь цинизм того, что творят американцы, и, не поддаваясь на провокации, быть готовыми к любому сценарию, включая наихудший", - заявил он.

Косачев отметил, что "у американцев стратегии нет, как правило. Ее не было в Ираке, ее не было в Ливии, ее не было в Сирии, ее не было в Афганистане, вот ее сейчас, возможно, нет на Черном море. У меня такое ощущение, что американцы и здесь действуют методом тыка".

Шестой флот американских ВМС сообщил в понедельник в Twitter о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 30 октября в Черное море зашел эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США также для совместных операций с силами Североатлантического альянса.