Путин: Россия отреагирует на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия замечает угрозы для своей безопасности и готова адекватным образом на них реагировать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

"Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот (стратегический) паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ", - отметил Путин.

"Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", - подчеркнул глава государства.

Некоторые государства не оставляют попыток сломать стратегический паритет, указал Путин.

"Сегодня, прежде всего, рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета", - сказал Путин.

"Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет", - отметил глава государства.