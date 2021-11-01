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Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел

Президент подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны. Соответствующее замечание глава государства сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.

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"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше. По его словам, эта необходимость прямо связана с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. "Этого требует и общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием", - указал президент.

Шестой флот американских ВМС сообщил в понедельник в Twitter о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 30 октября в Черное море зашел эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США также для совместных операций с силами Североатлантического альянса.

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