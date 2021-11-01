Глава МИД Молдавии посетит Москву с рабочим визитом 16-17 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску посетит Москву с рабочим визитом 16-17 ноября и проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 16-17 ноября Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николай Попеску. Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, стороны обменяются мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. "Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - добавили в министерстве.

Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования, информировали на Смоленской площади.