Глава МИД Белоруссии посетит Москву с рабочим визитом

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 9-10 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии", - говорится в сообщении.

Программой предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.

О совместном заседании коллегий двух министерств

Как сообщили в ведомстве, на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии 10 ноября будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы и проект новой Программы на очередной двухлетний период, намечены задачи внешнеполитической поддержки и дипломатического сопровождения работы по реализации интеграционных решений Высшего Государственного совета и Совета министров Союзного государства.

"По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы, план межмидовских консультаций на 2022 год и постановление коллегий, в котором найдут отражение договоренности по рассмотренным вопросам", - сообщили в МИД РФ.

Коллегии также обсудят взаимодействие России и Белоруссии на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ.

"Особое внимание стороны уделят положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и взаимодействию России и Белоруссии по данной проблематике в профильных многосторонних структурах", - заключили в МИД РФ.