{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что некоторые страны планируют ведение сражений в космосе

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов указал, что возрастает угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия и планирует ведение боевых действий в космическом пространстве. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"В последнее время возрастает угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния, чреватого перерасти в конфликты с катастрофическими последствиями для всего человечества", - обратил внимание зампостпреда РФ. "Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве", - сказал дипломат.

По словам Белоусова, на этом фоне еще больше возрастает актуальность задачи по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и сохранению космоса для мирных целей. "Приоритетность ее решения закреплена в итоговом документе первой спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года", - сказал он.

Теги
Россия
Эксперт: интересы России не пострадают, если военные удержатся у власти в Судане
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов отметил, что отношения двух стран во многом зависят от того, как долго военные будут находиться у власти
Читать полностью