Руководитель Ростовского регионального отделения КПРФ сменился впервые за 15 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Бессонов стал первым секретарем Ростовского обкома КПРФ, сменив на этом посту Николая Коломейцева, который оставил должность после 15 лет руководства партийной структурой. Об этом сообщается в понедельник на странице регионального отделения партии в Instagram.

Руководителя регионального отделения партии выбрали на IX пленуме Ростовского обкома КПРФ.

"Первым секретарем Ростовского обкома КПРФ был избран Евгений Иванович Бессонов. До сегодняшнего дня он являлся вторым секретарем Ростовского областного комитета КПРФ, первым секретарем Ростовского-на-Дону горкома партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новой должности Бессонов сменил депутата Госдумы Николая Коломейцева, который ранее подал заявление о сложении с себя полномочий руководителя партийной организации в Ростовской области. "Коммунисты удовлетворили заявление Коломейцева Николая Васильевича, поблагодарили его за большой пятнадцатилетний труд в этой должности, и единогласно поддержали пожелание товарища", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте регионального отделения КПРФ, Бессонов родился в 1968 году. Имеет высшее образование. С 1999 года являлся помощником депутата Госдумы Коломейцева. В марте 2008 года его избрали депутатом Законодательного собрания Ростовской области. В сентябре 2021 года - в Госдуму. Женат, воспитывает сына и дочь.