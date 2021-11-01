Евгений Марченко не будет оспаривать решение "Единой России" об исключении из партии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Марченко не будет оспаривать решение комиссии "Единой России" по этике, рекомендовавшей исключить его из партии. Он намерен продолжить свою работу в Госдуме в качестве беспартийного депутата.

"Оспаривать решение комиссии я не буду, потому что если в партии не хотят, чтобы я в ней состоял, то насильно мил не будешь, как говорится. Я не буду навязываться, но считаю, что решение несправедливое", - сообщил Марченко в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник.

Ранее партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Марченко из партии. По словам замсекретаря генсовета "Единой России" Евгения Ревенко, Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, когда проголосовал против принятия проекта бюджета 2022-2024 годов в первом чтении, тогда как фракция приняла решение о единогласной поддержке документа. Как отметил Ревенко, Марченко не высказывал возражений ни в устной, ни в письменной форме, но после голосования пояснил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге. В свою очередь первый замруководителя думской фракции единороссов Вячеслав Макаров сообщил, что общался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым, который сообщил, что не обсуждал с Марченко вопрос строительства педиатрического центра.

Сам Марченко утверждает, что у него сохранилась переписка и есть доказательства того, что ректор неоднократно общался с ним по поводу строительства центра. Однако, по словам Марченко, обсудить вопрос с министерством финансов ни на заседании фракции, ни на пленарном заседании не получилось.

"Я за сутки (до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении на пленарном заседании Госдумы - Прим. ТАСС) предупредил коллег - раз мне не дали поставить вопрос, то я не буду голосовать за бюджет, буду голосовать против. Опять-таки есть подтверждение и переписка", - утверждает депутат.

Как сообщил Марченко, если партия примет решение о его исключении из числа своих членов, то он продолжит работу как беспартийный. "Из фракции выйти невозможно юридически, так что буду беспартийным депутатом и буду выстраивать свои отношения с фракцией как беспартийный, посмотрим. В любом случае я буду отстаивать интересы своего одномандатного округа и своих территорий. И в какой-то степени мне даже станет проще - не надо будет ни с кем согласовывать вопросы, я окажусь, так скажем, вне партийной дисциплины", - отметил Марченко.