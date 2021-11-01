Главы МИД РФ и Армении отметили усилия по разрешению пограничных инцидентов Еревана и Баку

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре в понедельник акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.

"Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. Сверили часы по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, главы дипведомств не обошли вниманием и "актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях". "Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия, - отметили в МИД РФ. - Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Одним из пунктов заявления, который должен быть реализован сторонами, является обмен пленными по принципу "всех на всех".