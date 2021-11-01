Зампостпреда РФ при ООН: Москва считает неприемлемым проект резолюции Лондона по космосу

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Проект британской резолюции по космосу в ООН страдает серьезными недостатками и не учитывает принципиальных российских подходов. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"В проекте резолюции Первого комитета следовало бы вести речь не о космической безопасности в широком ее толковании, а конкретно о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, - сказал он. - Россия поддерживает создание рабочих групп открытого состава для обсуждения наиболее актуальных вопросов разоруженческой повестки дня с прицелом на выработку консенсусных решений".

"Вместе с тем у нас остаются серьезные вопросы к мандату предлагаемой рабочей группы открытого состава, который лишь опосредованно увязан с задачей предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, - отметил Белоусов. - Он увязан через возможность рассмотрения рекомендаций применения возможных норм и принципов ответственного поведения в будущих юридически обязывающих соглашениях".

По словам дипломата, этого явно недостаточно. "У нас остаются и другие, не менее принципиальные вопросы как к документу, так и к его авторам", - добавил он.

"Мы неоднократно доводили их до британских коллег. С учетом того, что проект резолюции страдает серьезными недостатками и не учитывает наших принципиальных подходов, документ в данном виде представляется для нас неприемлемым. Россия проголосует против него", - заявил Белоусов.