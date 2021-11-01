Замглавы МИД обсудил с послом Ливана визит в Москву главы МИД республики

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили вопросы проведения до конца ноября рабочего визита в российскую столицу главы ливанского дипведомства Абдаллы Бу Хабиба.

"Была также выражена поддержка деятельности правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати, направленная на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере и решение других острых вопросов национальной повестки дня. В этом контексте затрагивались субстантивы и организационные вопросы проведения до конца ноября этого года рабочего визита в Москву министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллы Бу Хабиба", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями о вызывающем обеспокоенность развитии ситуации в Ливане и вокруг него. "С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - добавили в дипведомстве.

Встреча прошла по просьбе ливанского дипломата.