Зампостпреда в ООН: РФ будет добиваться истины в инцидентах с якобы применением химоружия

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит добиваться истины в инцидентах с россиянами, в которых якобы было применено химическое оружие, и призывает страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Дипломат категорически отверг "беспочвенные обвинения в адрес России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального". "Повторяемые как под копирку пустые "озабоченности" и "призывы" известной группы стран преследуют лишь одну цель - исказить истинное положение дел в ОЗХО и, как следствие, сознательно ввести в заблуждение государства - члены ООН и этой организации, - сказал он. - Если задачей наших обвинителей является дальнейшее разрушение авторитета ОЗХО и подрыв режима химического разоружения, то они на правильном пути".

Белоусов обратил внимание на то, что ОЗХО не отвечает на многочисленные официальные обращения Генпрокуратуры РФ об оказании международной правовой помощи.

"К сожалению, все, что удалось прояснить за более чем год с момента данного инцидента, это то, что самозваные борцы с безнаказанностью могут лишь делать весьма громкие и столь же пустые коллективные заявления, назначая виновных по собственному усмотрению, не опираясь ни на реальное положение дел, ни на факты, ни на простую банальную логику", - отметил зампостпреда РФ. По его словам, ситуация не является чем-то новым. "Мы уже дважды были свидетелями того, как на следующие дни после инцидентов в Хан-Шейхуне и Думе был назначен виновным Дамаск и в нарушение Устава ООН против него были совершены преступные акты агрессии. После этого поспешно верстались шитые "белыми нитками" доклады Техсекретариата ОЗХО", - напомнил он.

Россия вновь призывает "этих борцов за собственную безнаказанность прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств - участников Конвенции о запрещении химоружия и не заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов".

"Необходимо проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и, как следствие, поддержание международного мира и безопасности, - заявил Белоусов. - Со своей стороны заверяем, что мы продолжим добиваться установления истины в этой и других ситуациях вокруг граждан Российской Федерации".