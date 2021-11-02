Путин в Сочи проведет очередное серийное совещание по оборонной тематике

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит проведение традиционной серии оборонных совещаний.

Открывая в понедельник встречу, посвященную вопросам развития Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, президент отметил, что планирует в ходе предстоящих мероприятий обсуждать технологическое развитие и оснащение Вооруженных сил РФ.

Состав участников таких встреч традиционный. Это руководство Министерства обороны и ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Иногда к участию приглашаются генеральные конструкторы тех или иных вооружений. По мнению Путина, "такой формат <…> позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Первую встречу осенней серии президент посвятил комплексу вопросов, связанных с оснащением современной техникой и вооружением Военно-морского флота России и укреплением Воздушно-космических сил - одной из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии. Также обсуждался ход вакцинации против коронавирусной инфекции личного состава ВС РФ.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вся серия совещаний пройдет на текущей неделе. Он добавил, что, как обычно бывает на полях таких серий совещаний, "президент использует эти дни для того, чтобы один на один продолжить общение с участниками, с главами этих компаний и корпораций, которые производят высокотехнологичную продукцию".

По традиции президент дважды в год - в мае и ноябре - проводит тематические "оборонные" совещания. До начала пандемии коронавируса эти мероприятия периодически сопровождались выездом на предприятия и объекты ОПК. Прошлая серия таких совещаний состоялась в мае текущего года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.