Источник: видеообращение Путина на COP26 приурочено к принятию декларации о защите лесов

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит во вторник на конференции в Глазго и будет приурочено к принятию совместной декларации глав государств и правительств стран - участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Организаторы конференции сообщили корреспонденту ТАСС, что принятие декларации станет частью одного из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках COP26. Свыше 100 стран объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов. На согласившиеся принять декларацию страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо России, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.