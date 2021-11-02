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Международный саммит по климату - 2021
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Источник: видеообращение Путина на COP26 приурочено к принятию декларации о защите лесов

Как сообщили корреспонденту ТАСС, принятие декларации станет частью одного из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит во вторник на конференции в Глазго и будет приурочено к принятию совместной декларации глав государств и правительств стран - участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

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Организаторы конференции сообщили корреспонденту ТАСС, что принятие декларации станет частью одного из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках COP26. Свыше 100 стран объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов. На согласившиеся принять декларацию страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо России, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеждународный саммит по климату - 2021
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