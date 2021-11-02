Источник: видеообращение Путина на COP26 приурочено к принятию декларации о защите лесов

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит во вторник на конференции в Глазго и будет приурочено к принятию совместной декларации глав государств и правительств стран - участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).