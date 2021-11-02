В Омске на месяц перенесли выборы мэра

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Горсовет Омска перенес с 8 ноября на 6 декабря срок завершения приема документов кандидатов на пост мэра Омска, сообщили во вторник ТАСС в горсовете. Соответственно будут перенесены и сами выборы главы города, которые совет планировал провести 17 ноября.

Внеочередные выборы мэра Омска будут проведены после перехода занимавшей этот пост с конца 2017 года Оксаны Фадиной на работу в Госдуму. Депутаты горсовета должны будут выбрать главу города из отобранных конкурсной комиссией претендентов.

"Да, срок приема документов от кандидатов продлен до 6 декабря. Решение принято из-за того, что справка о судимости, необходимая для подачи документов на участие в выборах, предоставляется в течение 30 календарных дней", - сказали в горсовете, отметив, что кандидаты жалуются на сложность оформления документов в условиях пандемии.

Кандидатов на пост мэра Омска будет отбирать конкурсная комиссия, в которую вошли семь представителей региональных властей и семь депутатов горсовета. Регламент предполагает три этапа отбора, по итогам которых депутаты горсовета выберут минимум из двух кандидатов главу города. Ранее председатель горсовета Владимир Корбут сообщил, что внеочередное заседание горсовета, на котором будет избран мэр города, запланировано на 17 ноября.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.