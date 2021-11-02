Госдума планирует принять законопроект о региональной власти в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" планируется принять в декабре 2021 года. Об этом сообщил во вторник председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдет процедура второго чтения. И я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон", - сказал он на заседании Ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль".

Крашенинников сообщил, что законодательство о местном самоуправлении требует не внесения поправок, а нового закона, работа над которым ведется.

"С точки зрения федеральной публичной власти мы приняли конституцию по поводу судов, правительства, Совета Федерации, правоохранительных органов и так далее. Сейчас [в Госдуму внесен] этот закон [о региональной власти], и, конечно, из него плавно вытекает закон о местном самоуправлении. Это будут не поправки, а новый закон. Работа ведется, она велась сразу после принятия основного закона, [законопроект] еще не сильно проработан, но мы считаем, что его нужно вносить и дальше дорабатывать", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос почему в законопроекте о региональной власти не учтены вопросы органов местного самоуправления.

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, его рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.