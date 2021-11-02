Крашенинников: законопроект о регвласти сохранит систему "регионов-матрешек"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" сохранит систему так называемых регионов-матрешек в России. Об этом сообщил во вторник на заседании ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Хотел бы обратить внимание на некоторые субъекты, так называемые матрешки. Это у нас Тюменская область, куда входит, кроме нее, еще Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, еще есть Архангельская область, там Ненецкий округ. Мы там будем корректировать, ту систему, которая сейчас существует, ломать не будем. Она действующая, поэтому мы ее сохраняем, ко второму чтению будут поправки по этому поводу тоже", - отметил Крашенинников.

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.