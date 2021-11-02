{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава региона сможет распустить заксобрание, принявшее противоречащий Конституции РФ закон

Законопроект о региональной власти поддержали к первому чтению члены комитета Госдумы по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты запланировано на 9 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" предусматривает возможность роспуска законодательного собрания региона его главой, если был принят закон, противоречащий Конституции РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Корректируется механизм ответственности. Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, это противоречие будет установлено судом, то глава региона может принять решение о роспуске, хочу на это тоже обратить внимание", - сказал Крашенинников на заседании ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль".

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
Песков: РФ принимает меры безопасности на фоне экспансионистских тенденций некоторых стран
Читать полностью