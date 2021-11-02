Глава региона сможет распустить заксобрание, принявшее противоречащий Конституции РФ закон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" предусматривает возможность роспуска законодательного собрания региона его главой, если был принят закон, противоречащий Конституции РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Корректируется механизм ответственности. Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, это противоречие будет установлено судом, то глава региона может принять решение о роспуске, хочу на это тоже обратить внимание", - сказал Крашенинников на заседании ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль".

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.