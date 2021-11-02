Кремль объявит график Путина в День народного единства 3 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кремль в среду объявит о графике президента России Владимира Путина в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"<...> Завтра (3 ноября - прим. ТАСС) мы расскажем вам, какие будут мероприятия [у президента РФ в День народного единства]", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что "5-6 ноября пока у президента ничего публичного не запланировано в графике".

Праздничные и выходные дни по случаю Дня народного единства в этом году приходятся на 4-7 ноября. Кроме того, в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом.