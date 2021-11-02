Песков: ни Кремль, ни кабмин не останавливают свою деятельность в нерабочие дни

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России не может остановить свою деятельность в нерабочие дни, поскольку работает "в режиме доменной печи". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также на выходные не уходит администрация главы государства, так как обеспечивает работу президента.

"Что касается администрации Кремля, то она работает. И правительство работает, и администрация Кремля", - сказал пресс-секретарь журналистам во вторник. - Мы не можем прекратить свою деятельность: работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства".

По его словам, точно так же не может остановить свою работу правительство, которое "скорее работает в режиме доменной печи - не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах".

Представитель Кремля уточнил, что кабинет министров "просто еще в ручную расшивает какие-то узкие, проблемные места, которые в контексте пандемии возникают". Среди таковых Песков, сославшись на премьер-министра Михаила Мишустина, назвал ажиотажный спрос на прививки, дефицит, которых в течение считанного количества дней компенсируется; нехватку кислорода в связи со вспышкой эпидемии, которая ведет к заполнению большей части койко-мест.

"Поэтому ни правительство, ни администрация не могут прекратить свое функционирование", - резюмировал представитель Кремля.