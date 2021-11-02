Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не тратить время на знакомство с такими вбросами, как публикации о военной технике РФ "у границ Украины".

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", - сказал журналистам Песков, комментируя соответствующую публикацию американского издания Politico ("Политико").