Кабмин внес в Думу законопроект об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона устанавливает "полномочия президента Российской Федерации по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота, <…> корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам".

Как указали в кабмине, в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил РФ были утверждены указом президента России, "правовое положение Корабельного устава резко изменилось - он стал практически подзаконным актом", утратил возможность быть согласованным с федеральными органами исполнительной власти и государственными правовыми структурами президента.

"Как показала практика, [устав] начал выпадать из правового поля Российской Федерации, теряя свой статус нормативного правового акта", - отмечается в сопроводительных документах. Зачастую, как пояснили в кабмине, доводы командиров кораблей о том, что они действуют в соответствии с Корабельным уставом, не принимаются при разборе происшествий, поскольку "есть документ высшей юридической силы".

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что корабли ВМФ России в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность РФ с морских и океанских направлений, поэтому Корабельному уставу "тем более требуется утверждение указом президента", "так как действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИД России".