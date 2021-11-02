Шульгин заявил, что Россия не допустит ограничения в праве голоса в ОЗХО

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не допустит ограничения своего права голоса в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в случае негативного сценария будет готова предпринять "адекватные складывающейся ситуации" действия. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить такого развития событий", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных шагах РФ в случае ограничений ее полномочий в ОЗХО.

"Если что-то будет вырисовываться неблагоприятно для РФ, поверьте, мы будем готовы предпринять действия адекватные складывающейся ситуации. По понятным причинам, я не хотел бы сейчас на эту тему распространяться", - добавил он.

Шульгин пояснил, что если в руководящих органах ОЗХО, в частности в исполсовете, государства евроатлантического сообщества могут претендовать на определенное большинство, то в главном органе ОЗХО - Конференции государств-участников (КГУ) - у стран Запада нет большинства, что осложнит принятие решения об ограничении прав РФ в организации.

"Они зачастую пользуются этим обстоятельством, проводят иногда решения, правда мы иногда тоже срываем эти замыслы, но на заседаниях высшего органа ОЗХО - Конференции государств-участников - ситуация не такая однозначная, и западные страны, возможно, и не сумеют набрать нужное количество голосов", - отметил он.

Дипломат также не исключил, что Запад в ОЗХО может попытаться повторить в отношении России "сирийский сценарий" с ограничением в праве голоса.

В апреле 2021 года члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

Курс Запада

Подмена норм международного права "доморощенными правилами" западных стран во главе с США накаляет обстановку в ОЗХО и стимулирует конфронтацию на ее площадке, добавил Шульгин.

По словам постпреда, созданная в 1997 году Организация по запрещению химического оружия "зарекомендовала себя на первых порах хорошо" и даже удостоилась Нобелевской премии мира как разоруженческая организация, но "в последние годы картина изменилась в худшую сторону".

"Причина - небольшая группа государств во главе с США вознамерилась навязывать свои порядки в организации, [если говорить] конкретно, они взяли курс на подмену международного права - в данном случае Конвенции о запрещении химического оружия - своими выдуманными доморощенными правилами", - сказал он.

"Наглядным свидетельством" такой тенденции Шульгин назвал "продавленное западными странами в 2018 году решение" о наделении Технического секретариата, административного органа Организации по запрещению химического оружия, не свойственными ему функциями - "прокурорскими, полицейскими". "Это грубо нарушает химическую конвенцию, наносит ущерб исключительным прерогативам Совета Безопасности ООН, - продолжил он. - В результате этого пагубного курса группы западных стран во главе с США обстановка в организации накаляется, сама организация уже занимается другими вещами, уходит в сторону от своего технического предназначения".

Как отметил дипломат, Москва в настоящий момент не видит "конструктивного настроя" со стороны западных партнеров. "Призываем их вести равноправный и уважительный диалог при учете взаимных интересов сторон, - подчеркнул Шульгин. - Но, к сожалению, наши призывы остаются без должной реакции, и, к сожалению, вот такое отношение приводит к деградации ситуации на площадке ОЗХО. От этой ситуации в ОЗХО сплошные баталии и конфронтация".