ОЗХО проигнорировала 200 нот России о провокациях террористов в Сирии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оставил без ответа порядка 200 вербальных нот от России о готовящихся террористами провокациях в Сирии. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в ходе онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что сирийские власти неоднократно сообщали в технический секретариат о готовящихся провокациях с применением химического оружия со стороны террористов. "Если память не изменяет, 200 вербальных нот мы отправили в технический секретариат, и, поверьте мне, ни на одну из этих нот технический секретариат не ответил", - сказал Шульгин.

Постпред РФ также напомнил, что летом 2020 года вышел доклад следственной группы ООН, в котором содержалась информация о применении террористами химического оружия.

"Действуют такие группировки на территории Сирии, есть навыки, технологии и химические компоненты. Как они "утекли" из арсеналов армии Саддама Хусейна? Как осуществлялась передача этих химикатов? Это вопрос к американцам и британцам, которые находились на территории Ирака и которые якобы заботились о соблюдении стабильности и безопасности", - добавил дипломат.