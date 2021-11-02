Постпред заявил, что Россия в ответ на встречный демарш в ОЗХО получила "сплошные отписки"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания, ФРГ, Франция, Швеция и технический секретариат ОЗХО ответили на встречный демарш России по ситуации с Алексеем Навальным лишь сплошными отписками, это свидетельствует о том, что претензии Запада к РФ по Конвенции о запрещении химического оружия носят сугубо политический характер. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Через два дня мы ответили на этот выпад "встревоженных государств" и провели свой встречный демарш, также по статье IX химической Конвенции направили запросы Франции, Швеции, ФРГ, Великобритании, техническому секретариату. К сожалению, получили ответы в стиле мегафонной дипломатии - сплошные отписки, которые абсолютно не разрешают эту проблему", - сказал он.

По словам Шульгина, новые обвинения Запада в ОЗХО в адрес России являются продолжением осознанной кампании по дискредитации РФ. Дипломат напомнил, что всплеск активности западных стран по обвинениям в адрес России наблюдался в начале октября этого года на 98 сессии Исполнительного совета ОЗХО, когда Великобритания от имени еще 44 государств представила запрос к РФ по статье IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Таким образом, наглядно получено еще одно свидетельство того, что суета, затеянная западными странами в ОЗХО, - это ничто иное, как политическая акция, чтобы скрыть следы спланированной западными спецслужбами операции против РФ", - подчеркнул Шульгин.

Дипломат напомнил, что 1 октября 2020 года технический секретариат ОЗХО опубликовал доклад об оказании технического содействия Германии по пункту 38 (е) статьи VIII КЗХО. "Все сколько-нибудь значительные сведения были вымараны черным фломастером. Сделано это было по просьбе германской стороны, которая якобы исходила из интересов безопасности ФРГ. Появлялась информация о том, что, скрывая формулу химического вещества, немцы хотят не допустить того, чтобы в России узнали, какие навыки и технологии они используют для работы с этими материалами", - добавил он.

"Получается абсурдная ситуация. Скрывая от нас формулу химического вещества, якобы в нераспространенческих целях, немцы в то же время указывают на Россию как на страну происхождения этого вещества. Получается какой-то театр абсурда", - заключил Шульгин.

Ситуация в ОЗХО

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

На сессии исполсовета ОЗХО, открывшейся 5 октября, группа из 45 стран, преимущественно из евроатлантического сообщества, направила РФ запрос по ситуации с Навальным. РФ в течение двух дней ответила на него и инициировала встречный запрос, адресованный Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.

В документе было указано, что Россия ожидает ответы до 16 октября. Как сообщал ТАСС Шульгин, вопросы, в частности, касались человека, который сопровождал Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин. Россию также интересовало, почему от нее скрывали факт демонстративного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года по линии ОЗХО.