Пленарное заседание ПА ОДКБ пройдет 29 ноября в формате видеоконференции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ пройдет 29 ноября в формате видеоконференции. Подготовку к заседанию обсудили во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спикером парламента Казахстана подготовку заседания совета и пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 29 ноября. Мероприятия пройдут в формате видеоконференции", - указывается в сообщении.

"В ходе разговора речь шла о развитии межпарламентских отношений в различных форматах - это комиссии высокого уровня, а также взаимодействие профильных комитетов Госдумы восьмого созыва и Мажилиса парламента Республики Казахстан", - уточняется на думском сайте.

Также отмечается, что Нигматулин поздравил Володина с избранием на должность председателя Госдумы.