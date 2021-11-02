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Спор РФ и Украины о скифском золоте

Шульгин заявил, что у России есть возможность вернуть скифское золото из Нидерландов

Посол РФ в Нидерландах назвал ситуацию со скифским золотом "очень опасным прецедентом" для будущих межмузейных контактов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Скифское золото после решения апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине все еще остается в Нидерландах, у России есть возможность обратиться в кассационный суд. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

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"Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он.

Шульгин также указал, что решение апелляционного суда является политически мотивированным. "Судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму", - отметил посол.

Дипломат назвал ситуацию со скифским золотом "очень опасным прецедентом" для будущих межмузейных контактов. "Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией", - подчеркнул Шульгин.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

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