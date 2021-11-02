Посол РФ: в Нидерландах не наблюдается признаков паники на фоне газового кризиса в Европе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Нидерландов не склонны драматизировать ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, в стране не наблюдается паники, несмотря на низкую заполненность газовых хранилищ. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Мы не видим здесь, в Голландии, признаков какой-то паники. Голландцы уверены в том, что они сумеют справиться со своими проблемами. Газ они получают из России и Норвегии, и считают, что обстановку не надо драматизировать", - отметил дипломат.

Он указал, что, по имеющимся данным, газовые хранилища королевства сейчас заполнены только наполовину, что все же дает жителям Нидерландов повод беспокоиться о росте расходов на газ для домохозяйств. "Это, конечно, не очень хорошо, возникает тревога, что будет зимой, ходят разговоры о том, что домохозяйства будут платить больше за газ. Называются разные цифры, но получается в любом случае достаточно внушительная сумма дополнительных расходов", - добавил российских посол.

По его словам, сложившееся в Нидерландах положении объясняется рядом причин, среди которых прекращение добычи в Гронингене их-за угрозы землетрясения и остановка работ на малых месторождениях в Северном море. "На официальном уровне никто не упрекает Россию за то, что такой ажиотаж на газовом рынке. Однако в прессе появляются перепечатки из других изданий, где пытаются бросить тень на "Газпром", который якобы и создает эту всю ситуацию", - заключил Шульгин.