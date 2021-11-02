Посол РФ назвал высосанными из пальца публикации об угрозах адвокатам семей жертв MH17

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал высосанными из пальца материалы в голландской прессе об угрозах адвокатам родственников жертв малайзийского самолета, потерпевшего катастрофу в июле 2014 года в Донецкой области.

"Пример последнего времени. Появился материал в голландской прессе о том, что кто-то угрожает адвокатам семей людей, пострадавших в катастрофе малайзийского Boeing. Якобы какие-то люди в солнцезащитных очках наблюдают за этими адвокатами, следят за ними, хотя никакой физической угрозы или каких-либо действий они не предпринимают. Совершенно безосновательное заявление. На мой взгляд, высосанное из пальца", - сказал он во вторник на онлайн-брифинге.

По словам Шульгина, на основании этого газетного материала депутаты местного парламента начинают "бушевать". "Один из депутатов требует срочно вызвать на ковер российского посла, сделать ему представление. Другой заявляет: тут люди в солнцезащитных очках бродят, преследуют адвокатов участников процесса по малайзийскому Boeing, а мы вот сидим и ничего не делаем. Надо срочно вводить новые санкции", - указал он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.