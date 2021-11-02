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Посол России заявил, что в отношениях Москвы и Амстердама наблюдается небольшое оживление

Однако в целом ситуация в отношениях между Россией и Нидерландами далека от благополучной, добавил Александр Шульгин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Двусторонние отношения между РФ и Нидерландами демонстрируют небольшое оживление в текущем году, но ситуация пока далека от благополучной. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"В этом году наблюдается небольшое оживление. Дипломатический советник премьер-министра Голландии побывал у нас в Москве с визитом. Совсем недавно прошли интересные содержательные консультации межведомственного характера по вопросам международной информационной безопасности. Ожидается возобновление консультаций по линии профильных департаментов министерств иностранных дел наших стран", - сказал он.

Однако в целом ситуация в отношениях между Россией и Нидерландами далека от благополучной, продолжил дипломат. В частности, отметил Шульгин, заморожены межпарламентские связи, не работает такой важный механизм экономического взаимодействия как межправительственная комиссия.

"Если мы хотим что-то сдвинуть с мертвой точки, нам нужно предпринимать энергичные усилия. Но это улица с двусторонним движением. Мы готовы взаимодействовать с нашими голландскими партнерами ровно настолько, насколько они сами готовы взаимодействовать с нами", - заключил посол.

Теги
НидерландыРоссияШульгин, Александр Васильевич
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