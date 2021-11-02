ОП поблагодарила СЖР и Федерацию независимых профсоюзов за помощь в наблюдении на выборах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Общественная палата РФ представила благодарность Союзу журналистов России (СЖР) и Федерации независимых профсоюзов России за помощь в наблюдении на выборах депутатов в Госдуму в сентябре. Об этом сообщил во вторник председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев в ходе круглого стола в рамках форума "Сообщество".

"Мы сегодня официально представим благодарность Общественной палаты Российской Федерации тем организациям, которые у нас участвовали в наблюдении [на выборах]. Таких организаций было достаточно много по всей стране, но сейчас у нас две организации, которые для нас особенно большой внесли вклад в наблюдение. Это, конечно, наши профсоюзы (Федерация независимых профсоюзов России - прим. ТАСС), [ее председатель] Михаил Викторович Шмаков и, конечно, Союз журналистов, [его глава] Владимир Геннадьевич Соловьев", - сказал он.

По словам Григорьева, СЖР и профсоюзы традиционно активно участвуют в наблюдении за выборами "год за годом". "Могу сказать, что более 60 тысяч представителей профсоюзов были членами избирательных комиссий на выборах разного уровня", - отметил в свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"Наблюдение за тем, как проходят выборы, за тем, чтобы нарушений на выборах не было, - это очень важная составляющая деятельности гражданского общества, поэтому каждый год мы подписываем в Общественной палате совместно с целым рядом других общественных организаций соглашение [о направлении наблюдателей на выборы]", - подчеркнул глава СЖР Владимир Соловьев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.