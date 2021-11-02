Лига безопасного интернета фиксирует попытки дискредитации выборов президента 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала первые попытки подготовки к дискредитации выборов президента РФ, запланированных на 2024 год, сообщила во вторник директор организации и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"Мы все с вами движемся в сторону серьезного события - президентских выборов 2024 года. Лига безопасного интернета уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации этого выборного процесса, связанного с президентской кампанией 2024 года. Мы понимаем, что будут попытки серьезных манипуляций в ходе той большой президентской кампании", - подчеркнула Мизулина, выступая на итоговом форуме "Сообщество".

По ее словам, в ходе российской избирательной кампании 2021 года Лига безопасного интернета выявила более 20 тысяч фейков.

"Многие, в том числе и в рядах избирательной комиссии, недооценивают опасность распространения фейков о выборах. Их смысл более глубокий, их основная задача - увеличение недоверия к выборам и выборным институтам, дискредитация избирательной системы в целом, попытка оттолкнуть наших граждан от участия в избирательных процессах", - добавила Мизулина.