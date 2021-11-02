{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что заседание пройдет под председательством Казахстана в Ереване

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на середину ноября. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

"Россия и Казахстан успешно участвуют в Евразийском экономическом союзе, мы обсудим сегодня ход подготовки к очередному заседанию Евразийского межправсовета, которое пройдет в середине ноября под председательством Казахстана в Ереване", - сказал Мишустин.

Предыдущее заседание Евразийского межправсовета состоялось в августе в Киргизии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
Лига безопасного интернета фиксирует попытки дискредитации выборов президента 2024 года
Читать полностью