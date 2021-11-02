Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные могут эффективно отражать атаки беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно", - сказал глава государства, открывая во вторник очередное совещание по оборонной тематике.

Путин считает, что необходимо внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект, при развитии беспилотной военной авиации.

"Нужно и дальше над ними (беспилотными летательными аппаратами) работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду и применение в том числе искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки", - сказал президент.