Захарова призвала мировое сообщество принять исчерпывающие меры для защиты журналистов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание мирового сообщества на важность объединения усилий для защиты деятельности журналистов, а также необходимость принятия всеми государствами исчерпывающих мер для обеспечения их безопасности.

"Несмотря на предпринимаемые международным сообществом меры, ситуация с обеспечением защиты работников СМИ от криминальных проявлений и неотвратимость наказания за совершенные против них преступления по-прежнему оставляют желать лучшего. <...> В этот день считаем особенно важным вновь напомнить о необходимости совместных усилий всего международного сообщества в деле обеспечения права на свободу выражения мнений, принятия всеми государствами исчерпывающих мер по защите журналистов от преступных посягательств и создания для них безопасных условий работы", - говорится в распространенном во вторник комментарии дипломата в связи с отмечаемым 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

"Исходим из того, что надлежащее исполнение СМИ своей профессиональной деятельности является непреложным условием функционирования демократического государства, налаживания диалога между культурами, поддержания мира и благополучия в обществе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, печальная статистика совершенных на корреспондентов нападений и их убийств в связи с осуществлением ими профессиональных обязанностей наблюдается в различных государствах, в том числе не охваченных конфликтами. Так, за последние 10 лет порядка тысячи представителей СМИ по всему миру были убиты при выполнении редакционных заданий, причем большинство из них не в ходе вооруженных столкновений.

"Далеко не во всех случаях виновных удалось привлечь к ответственности и свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов. Особую тревогу вызывает ситуация в тех странах, где попустительство властей в отношении правонарушений против сотрудников "неугодных" и "нелояльных" массмедиа, излагающих альтернативную официозу точку зрения, стимулирует дальнейший рост агрессии в их адрес, создает все новые предпосылки для запугиваний, притеснений и насилия", - указала Захарова.