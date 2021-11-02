Слуцкий считает бессмысленным новый санкционный пакет Украины против России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бессмысленными санкционные меры в отношении России, которые ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения никак не повлияют на решение жителей Крыма находиться в составе РФ, написал депутат в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее во вторник Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. В частности, под санкции попали те, кто был причастен к организации выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе.

"Это не первый абсолютно бессмысленный пакет рестрикций, который ровным счетом никак не может повлиять на исторический выбор крымчан по воссоединению с Россией. Полуостров живет вот уже восьмой год по российским законам и полностью интегрирован в правовое поле РФ. Никакими указами президента Украины этого не изменить", - считает Слуцкий.

По его словам, "это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки". "Но в Киеве, похоже, полагают, что для политического пиара хороши все средства", - добавил глава комитета Госдумы.

О санкционных мерах в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. В общей сложности четырьмя указами санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц.

Санкции, принятые на заседании Совбеза 15 октября, в основном касаются лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму, также санкции приняты в связи с голосованием на выборах жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары. Среди компаний, против которых ввели ограничения, также компания Group-IB - один из ведущих игроков на российском рынке киберзащиты, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод "Море" в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр "Импульс-2", украинские авиакомпании "Хорс", "Камус Эйр" и "Украинско-средиземноморские авиалинии". Ограничения касаются кроме того губернатора Севастополя Михаила Развожаева, лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина.

Это не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона. Всего в том списке было 95 человек. Ограничительные меры Киева подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины, запрет вывода капитала за ее пределы, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и на аренду госимущества.