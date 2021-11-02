Евгения Марченко исключили из "Единой России"

"Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из "Единой России" было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября", - отмечается в сообщении. Как сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам заседания, вопрос был "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета".

В документе по итогам заседания указано, что президиум генсовета партии решил "рекомендовать фракции всероссийской политической партии "Единая Россия" в Государственной думе Федерального собрания РФ исключить Марченко Е. Е. из фракции".

Ранее комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить Марченко из партии после того, как он проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении несмотря на решение фракции "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержать документ. Как отмечали в комиссии, Марченко таким образом нарушил нормы устава и положение о фракции. При этом сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

Как отметил Турчак, обязанности депутата предполагают открытое высказывание своей позиции в партийной дискуссии, однако "поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение - тоже обязанность". "Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Он также подчеркнул, что подобные факты должны жестко пресекаться. "Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится - до свидания", - заключил Турчак.