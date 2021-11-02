Хинштейн считает избыточным предложение закрепить в законе ответственность за фейки в сети

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает избыточным предложение законодательно закрепить ответственность за распространение недостоверной информации в интернете, поскольку в законе уже есть определение фейкам.

"Сегодня в законодательстве уже есть определение слова "фейк" <...> как распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Этот термин был закреплен в 2019 году в 149-м федеральном законе ["Об информации, информационных технологиях и о защите информации"]. Сегодня эта норма касается любых информационных ресурсов - как сети "Интернет", так и традиционные СМИ", - пояснил он ТАСС во вторник, комментируя предложение директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты (ОП) РФ Екатерины Мизулиной внести в закон определение ложных сообщений в интернете, в том числе касающихся избирательных кампаний в России.

"На наш взгляд, прописывать ответственность именно за распространение фейков в интернете <...> несколько избыточно", - добавил политик.

Хинштейн отметил, что в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" уже есть норма, касающаяся информации, распространяемой с нарушением законодательства о выборах, она позволяет блокировать ресурс, распространяющий недостоверную информацию. "Тем не менее, если коллеги из Общественной палаты готовы представить какие-то конкретные проработки, конечно же, мы [в комитете] очень внимательно их изучим", - подчеркнул депутат.

"Поскольку [это] новая норма (она новая по выборам), у нас пока нет информации насколько успешно она работала в период последней избирательной кампании. Такую информацию у Роскомнадзора комитет запросил, как раз ждем ее, чтобы проанализировать и понять", - подчеркнул политик.

Кроме того, парламентарий напомнил, что в КоАП РФ существуют части 9, 10 и 11 статьи 13.15, касающиеся ответственности за распространение недостоверной информации, наказание зависит "не от источника распространения, а от тяжести последствий".

Предложение Мизулиной

Ранее Мизулина на форуме Общественной палаты РФ "Сообщество" заявила о необходимости внести в законодательство определение ложных сообщений в интернете (фейков), в том числе касающихся избирательных кампаний в России. При этом член ОП РФ считает, что необходимо ввести отдельную статью в КоАП РФ и УК РФ в связи с распространением фейков в ходе предвыборной кампании, предусмотреть ответственность в виде крупных штрафов, обязательных и принудительных работ для СМИ и аккаунтов в соцсетях с аудиторией свыше 100 тыс. человек за публикацию ложных сообщений.