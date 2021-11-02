Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Текст постановления, которое вступит в силу с 1 января 2022 года, опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

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В целом основания причисления сведений к секретным, совершенно секретным и особой важности практически не меняются по сравнению с предыдущей редакцией правил, впервые утвержденных в 1995 году. При этом из правил исключен пункт о том, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса, наделенные полномочиями по отнесению сведений к гостайне, организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне.

В предыдущей редакции правил были прописаны также порядок составления перечней сведений, подлежащих засекречиванию, различными госорганами и госкорпорациями. В новом документе остались лишь основания отнесения тех или иных сведений к секретным, совершенно секретным и особой важности.

К сведениям особой важности относятся сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в одной или нескольких из указанных областей. К совершенно секретным сведениям следует отнести сведения из вышеперечисленных областей, "распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации".

К секретным сведениям отнесены все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну, распространение которых нанесет ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной области деятельности.