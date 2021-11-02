Рябков допустил, что нынешний кризис в отношениях с США может быть опаснее холодной войны

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Текущий кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.
"Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь - слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно", - сказал Рябков.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Это была их первая очная встреча, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме обсудил с президентом США тему российско-американских контактов на высшем уровне. Ранее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Лавров сообщил, что Байден во время их встречи в субботу подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с президентом РФ и передал ему наилучшие пожелания.
Приглашение дипломатов в Россию
Он добавил, что Россия приглашает США направить дополнительных дипломатов в РФ для нормализации оказания консульских услуг.
"В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой, - сказал он. - Это совершенно нетерпимая ситуация, и мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве".
Россия призывает Соединенные Штаты вступить в диалог по вопросу взаимного дипломатического присутствия, заявил Рябков.
"Эта нисходящая спираль в отношении дипломатического персонала вполне может кончиться тем, что даже посольства в Вашингтоне и Москве закроются, если не остановиться. Мы хотим, чтобы это остановилось", - указал замглавы МИД РФ. "Мы настоятельно призываем американскую администрацию передумать и вступить с нами в серьезный диалог, чтобы обнулить существующие ограничения и начать строить вверх с самого основания, а не опускаться вниз", - отметил он.
Диалог по стратегической стабильности
Диалог между РФ и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели.
"Эта работа продолжится в течение ближайших нескольких недель, - сказал он, комментируя перспективы новой встречи. - Мы интенсифицируем основу нашего диалога".
Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что у диалога по стратегической стабильности между РФ и США может быть положительный результат, Рябков ответил утвердительно. "Да, я так думаю", - сказал он.
На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.
Предложения РФ по предотвращению эскалации
Рябков сообщил, что Россия представила США конкретные предложения по предотвращению инцидентов на море и в воздухе.
"Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС все чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией, - сказал он. - Мы предоставили американской стороне наши идеи о том, как это сделать, - весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше".
Рябков отметил, что между Россией и США уже успешно действуют на протяжении нескольких лет договоренности по предотвращению инцидентов в Сирии, и указал на желательность распространения этого опыта на другие сферы.
В последние месяцы произошло несколько инцидентов со сближением кораблей и самолетов РФ и стран НАТО, в том числе США, в Черном море, на Дальнем Востоке и над Балтикой.
Вопрос ядерного оружия
РФ также обеспокоена созданием США неопределенности в вопросе порога применения ядерного оружия.
"Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределенности в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности", - указал замглавы МИД РФ.
Он отметил, что диалог по контролю над новыми вооружениями с США остается очень ограниченным.
"Мы встревожены тем, что расцениваем как продолжающийся процесс демонтажа и уничтожения сразу нескольких важных основ работающей архитектуры контроля над вооружениями. У нас больше нет Договора о противоракетной обороне, Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, Россия и США не участвуют в Договоре по открытому небу. Тем временем прогресс в установлении контроля над вооружениями в сфере новых технологий очень ограниченный", - сказал он.
Рябков добавил, что новые элементы в области вооружений оказывают дестабилизирующее влияние на систему контроля в этой сфере. "Все это является важнейшим элементом в перезапуске российско-американского диалога по стратегической стабильности", - указал он.