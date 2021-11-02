Рябков допустил, что нынешний кризис в отношениях с США может быть опаснее холодной войны

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Текущий кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.

"Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь - слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно", - сказал Рябков.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Это была их первая очная встреча, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме обсудил с президентом США тему российско-американских контактов на высшем уровне. Ранее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Лавров сообщил, что Байден во время их встречи в субботу подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с президентом РФ и передал ему наилучшие пожелания.

Приглашение дипломатов в Россию

Он добавил, что Россия приглашает США направить дополнительных дипломатов в РФ для нормализации оказания консульских услуг.

"В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой, - сказал он. - Это совершенно нетерпимая ситуация, и мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве".

Россия призывает Соединенные Штаты вступить в диалог по вопросу взаимного дипломатического присутствия, заявил Рябков.

"Эта нисходящая спираль в отношении дипломатического персонала вполне может кончиться тем, что даже посольства в Вашингтоне и Москве закроются, если не остановиться. Мы хотим, чтобы это остановилось", - указал замглавы МИД РФ. "Мы настоятельно призываем американскую администрацию передумать и вступить с нами в серьезный диалог, чтобы обнулить существующие ограничения и начать строить вверх с самого основания, а не опускаться вниз", - отметил он.

Диалог по стратегической стабильности

Диалог между РФ и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели.