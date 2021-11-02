Россия призвала США направить в Москву дипломатов для выдач виз

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Россия приглашает и призывает США направить в Москву дополнительных дипломатов для нормализации оказания консульских услуг. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.

"В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой, - сказал он, выступая на английском языке. - Это совершенно нетерпимая ситуация, и мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве".

"Мы продолжаем усилия с партнерами в Госдепартаменте и других ведомствах США, чтобы обеспечить нормализацию функционирования наших дипломатических миссий. Мы сожалеем, что из-за неких необъяснимых причин власти США, начиная с администрации [экс-президента США Барака] Обамы, затем при [бывшем президенте Дональде] Трампе и теперь при [действующем главе американской администрации Джо] Байдене лишили нас нашей дипломатической собственности и вынудили закрыть два генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, которые обслуживали непосредственно проживающих там россиян", - указал замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, "нисходящая спираль в отношении дипломатического персонала вполне может кончиться тем, что даже посольства в Вашингтоне и Москве закроются, если не остановиться". "Мы хотим, чтобы это остановилось", - указал замглавы МИД РФ. "Мы настоятельно призываем американскую администрацию передумать и вступить с нами в серьезный диалог, чтобы обнулить существующие ограничения и начать строить вверх с самого основания, а не опускаться вниз", - отметил он.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.