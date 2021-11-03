В России заявили, что совместная с США резолюция по киберсфере укрепит международный мир

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия убеждена, что принятие совместной с США резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по киберсфере укрепит международный мир и безопасность в области использования информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генассамблеи всемирной организации.

"Мы с вами находимся в шаге от того, чтобы принять поистине историческое решение и утвердить документ Генеральной Ассамблеи ООН, который закрепляет восстановление атмосферы консенсуса в глобальной дискуссии по международной информационной безопасности [МИБ] под эгидой ООН, - сказал Белоусов. - 2021 год ознаменовался важнейшими дипломатическими достижениями на данном направлении, среди которых принятие итоговых докладов Рабочей группы ООН открытого состава и Группы правительственных экспертов".

"Международное сообщество на практике доказало, что способно договариваться и вырабатывать взаимоприемлемые развязки, когда речь идет о решении принципиальных вопросов национальной и международной безопасности", - указал дипломат. По его словам, логичным развитием проявленного всеми государствами-членами ООН конструктивного и прагматичного подхода к участию в переговорах стала инициатива России о принятии в текущем году единой резолюции по международной информационной безопасности.

Белоусов отметил готовность США продвигать текст документа от имени двух государств как главных авторов. "Отрадно и то, что к нашей первоначальной договоренности в качестве соавторов уже присоединилось 104 страны", - обратил внимание зампостпреда РФ. По его словам, российско-американский проект выдержан в объединительном и объективном ключе, "фактически подводит черту под периодом "дуализма" переговорных площадок по международной информационной безопасности в ООН.

Резолюция "закладывает стратегическую основу для продолжения переговорного процесса". "Убеждены, что принятие российско-американского проекта резолюции станет весомым вкладом в укрепление международного мира и безопасности в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий. Призываем все государства-члены ООН поддержать консенсус по данному документу", - сказал дипломат.