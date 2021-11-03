Зампостпреда при ООН: РФ не присоединится к Договору о торговле оружием в таком его виде

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена присоединяться к Договору о торговле оружием (МДТО) в его нынешнем виде или участвовать в качестве наблюдателей в мероприятиях под эгидой документа. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Россия воздержалась при голосовании в Первом комитете по проекту резолюции - МДТО.

"Рассчитываем на выполнение государствами-участниками МДТО его положений в части создания надлежащих национальных систем контроля над передачами обычных вооружений, - сказал Белоусов. - Продолжаем отслеживать порядок имплементации Договора. Внимательно ознакомились с результатами состоявшейся 30 августа - 3 сентября 2021 года в Женеве седьмой Конференции его государств-участников. Как следует из итоговых документов, каких-то прорывных результатов государства-участникам достичь не удалось".

Вместе с тем Россия констатирует, что заложенные в Договор принципы транспарентности и ответственного поведения в сфере международной торговли оружием "не соблюдаются и в целом далеки от стандартов, принятых в системах военно-технического сотрудничества РФ, других ведущих поставщиков и импортеров вооружений". "В МДТО отсутствуют прямые запреты на безлицензионное производство вооружений и передачи оружия негосударственным субъектам, - отметил дипломат. - Нет в нем положений, которые регламентировали бы порядок реэкспорта продукции военного назначения".

Кроме того, в Договоре "сохраняются существенные изъяны, которые не позволяют с достаточной эффективностью перекрывать каналы поступления оружия в незаконный оборот, они оставляют возможности для неоднозначной и недобросовестной интерпретации положений" документа.

По словам заместителя постпреда РФ, серьезные вопросы вызывает и практика применения Договора. "Недопустимо, когда его отдельные участники продолжают напрямую или опосредованно поставлять продукцию военного назначения в зоны внутренних вооруженных конфликтов", - подчеркнул он.

"С учетом вышесказанного Россия не намерена присоединяться к МДТО в его нынешнем виде или участвовать в проводимых под его эгидой мероприятиях в качестве наблюдателей", - заявил Белоусов.