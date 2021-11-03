Захарова: ситуация на Балканах может в любой момент вспыхнуть при попустительстве Запада

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Запад потворствует обострению ситуации на Балканах, из-за этого попустительства косовские экстремисты могут в любой момент спровоцировать конфликт на полуострове. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской "пороховой бочки Европы" может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей", - указала она.

По ее словам, албанские радикалы "продолжают упорные попытки избавиться от сербов" в Косове. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что дважды за текущую осень на севере края, "который с точки зрения международного права остается автономией в составе Сербии", косовский спецназ вторгался в населенные сербами районы.

"Источником проблем в Косове выступают дорвавшиеся там до власти албанские ультранационалисты, которые особенно активно "играют мускулами" в преддверии выборов в местные органы власти (первый тур прошел 17 октября, второй намечен на 14 ноября). Им потворствуют западные столицы, в первую очередь те, что в 1999 году развязали агрессию НАТО против Югославии с целью оторвать Косово от Сербии, не считаясь с многочисленными человеческими жертвами", - отметила дипломат. Она добавила, что Запад при этом пытается заставить Сербию отказаться от национальных интересов и исторической памяти.

"На этот раз в прямом поощрении косовских провокаторов засветилась Великобритания, о чем заявил Белград, поймав вечных блюстителей мировой морали за руку, - написала Захарова. - По вскрывшимся данным, организацию антисербского произвола благословили британский посол в Приштине и его соотечественник, возглавляющий Миссию ОБСЕ в Косово. Есть сведения, что проработка комплексного силового сценария с целью захвата сербонаселенных районов провинции началась еще в июле". Так, по ее словам, британские инструкторы натаскивали личный состав косовской полиции, "тогда как засланные агенты отслеживали обстановку в северных муниципалитетах, а в ходе столкновений вели фото- и видеосъемку участников протестов из числа сербов".

"Похоже, Британия, чей политический бомонд кичится принадлежностью к "сообществу цивилизованных государств", на деле никак не может избавиться от колониальных привычек. Геополитические эксперименты Лондона оставляют следы цвета багрянца. Справедливости ради, евроатлантические союзники Британии не слишком от нее отстают", - заключила Захарова.

О ситуации в Косове

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.