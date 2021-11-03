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Нарышкин обсудил с главой ЦРУ борьбу с международным терроризмом

Директор Службы внешней разведки встретился с Уильямом Бернсом по инициативе американской стороны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудил с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом на встрече в Москве борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении СВР.

Нарышкин встретился с главой ЦРУ 2 ноября по инициативе американской стороны. "В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Директор Центрального разведывательного управления по поручению американского президента Джо Байдена находится с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом (2 и 3 ноября).

Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, во вторник с Бернсом встретился секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории Соединенных Штатов.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияБернс, Уильям
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