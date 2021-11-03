Песков: новых решений по нерабочим дням на фоне пандемии пока нет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новых решений на федеральном уровне по возможному продлению в России нерабочих дней из-за ситуации с ковидом пока не принималось. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать", - заверил представитель Кремля, говоря о возможном продлении нерабочих дней и других мер по борьбе с пандемией.

"На сегодня каких-то других решений не было", - добавил он.