Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО) тем, что эти ведомства имеют дело с гостайной.

"Речь идет о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - заявил представитель Кремля в общении с журналистами в среду.

Как сообщалось ранее, правительство РФ добавило Росгвардию и ФСО в перечень ведомств, чьи госзакупки проходят в закрытом режиме. В предыдущей редакции перечня, утвержденной правительством в 2017 году, присутствовали только Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ, а также подведомственные этим структурам госучреждения и предприятия. В новой версии документа, помимо этих ведомств, указаны также Росгвардия и ФСО.

Соответствующее распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.