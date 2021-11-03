Песков пообещал сообщить, если Путин будет общаться с главой ЦРУ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин в том или ином формате общаться с руководителем ЦРУ США Уильямом Бернсом, находящимся в Москве.

"Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами в среду. "Поэтому если какие-то контакты состоятся - не личные, то мы об этом сообщим", - пообещал Песков.

Диалог, который ведет в Москве Уильям Бернс, можно рассматривать как положительное продвижение двух стран по контактам друг с другом, считает Песков. "Безусловно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли визит Бернса в Москву интерпретировать как движение в положительную сторону развития контактов между двумя странами, начавшееся после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", - указал Песков.